सपनों की बात पूरी हुई नहीं

सुबह से कहो कल आए

रात से कहो और ठहर जाए

नींद अभी उठी नहीं

सबसे कहो कोई ना उठाये

सपनों की बात पूरी हुई नहीं

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एक घंटा पहले