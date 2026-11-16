शहर से कहा मैंने

ये शहर रोज़ मुझे घर ख़रीदने को कहता है

उस ऊँचे से मकान में चाँद भी हाथों के पास ही लगता है

बाज़ारों की रौनक ऐसी मानो वहाँ सूरज चाँद भी बिकता है

जितने पैसे हो जेब में तुम्हारी उतना ज़्यादा तुम्हारा आसमान चमकता है

आ जाने कों कहता है गाँव से जहाँ मेरा बूढ़ा पुराना घर रहता है

मैंने कहा उससे

चल बंद आँखों से देख बता तेरा मन क्या कहता है

बिना देखे मूँद आँखें सुन मेरा गाँव क्या कहता है

सिक्कों की आवाज़ें शोर गाड़ियों का भागती उम्मीदें और सुबकता सुकून ऐसे जगह को तू घर कहता है

आ तुझे घर सुनाऊँ कानों से सुकून दिखाऊँ

टूटी छत आँगन का पेड़ वो घर छोटा सा और पेड़ से बिखरे बेर

ठंडी हवा जिसे जाने की जल्दी नहीं और सहलाती धूप जो जलाती नहीं , कभी कभी चाँद भी लालटेन से लड़ता है

सुन बंद आँखों से यहाँ हँसी का आना जान रोज़ होता है

बाज़ार हैं सस्ते से बस ज़रूरत भर सामान रेढ़ी पर मिलता है

छोड़ कर आ जा तू भी मुझे तो तू वहाँ परेशान सा ही लगता है

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एक घंटा पहले