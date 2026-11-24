बस इस सूरज से कह दे डूबा ना करे

मेरे गुनाहों को माफ़ तू हरगिज़ ना कर

बस आईने से कह दे मुझे यूँ देखा ना करे

मैं नींद को शर्मिंदा नहीं करता तुझसे माँगकर

बस इस सूरज से कह दे डूबा ना करे

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एक घंटा पहले