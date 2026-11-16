बहुत डरता हूँ मैं नाकाम मोहब्बत की ग़ज़ल ना बन जाऊँ

जी लो मुझे मैं कहीं गुज़र गया वो पल ना बन जाऊँ

मुझे आज बनना है तुम्हारा कहीं कल ना बन जाऊँ

बहुत डरता हूँ मैं नाकाम मोहब्बत की ग़ज़ल ना बन जाऊँ

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एक घंटा पहले