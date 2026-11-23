लोग कहते हैं ये कुछ गुज़रा सा ज़माना लगता है

पैरों की जुराबें थोड़ी ढीली हो चलीं

चश्मा भी कुछ धुँधलाया सा लगता है

कोई पहचान ही नहीं रहा इस शहर में उसे

लोग कहते हैं ये कुछ गुज़रा सा ज़माना लगता है

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एक घंटा पहले