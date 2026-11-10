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कि इंसान को अपने ही घर से दूर रहना पड़ता।

mansingh kashyap

mansingh kashyap

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                            त्योहार पूरा हो गया है...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्योहार पूरा हो गया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फिर लौट जाएँगे परिंदे वापस उन्हीं शहरों की तरफ़,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ से कुछ दिनों की मोहलत लेकर चले आए थे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने घर के आँगन की ओर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर मन में एक टीस रह जाएगी कि काश!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा-सा वक़्त और मिल जाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो इस घर को थोड़ा और महसूस कर पाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँगन की मिट्टी को थोड़ा और छू पाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ-बाप के चेहरे को कुछ देर और निहार पाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि अब घरों में हमारा आना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चों की तरह नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बल्कि मेहमानों की तरह होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घरों में जो लड़ियाँ लगाई थीं रोशनी की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे तब तक निहारती रहीं हमें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक हम आँखों से ओझल नहीं हो गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यार-दोस्तों के साथ जो मस्ती की थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी यादें अब शहर के उस छोटे-से कमरे में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महीनों तक हमारा साथ निभाएँगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच कहूँ तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जितनी खुशी गाँव आने की थी त्योहार में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उससे कई गुना ज़्यादा पीड़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब वापस लौटते वक़्त मन में हो रही है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ, कुछ उम्मीदें, कुछ सपने और कुछ अधूरे अरमान लेकर चले हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर कोई त्योहार आएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर घर लौटेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर कुछ दिनों के लिए मुसाफ़िर बनकर अपने ही घर में रहेंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन अफ़सोस और विडंबना देखिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी की कैसी मजबूरी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि अब अपने ही घर आने के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों से इजाज़त लेनी पड़ती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी यही घर हमारी पूरी दुनिया हुआ करता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज उसी घर में रहने के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छुट्टियों का हिसाब रखना पड़ता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश! रोज़गार की मजबूरी इतनी बड़ी न होती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि इंसान को अपने ही घर से दूर रहना पड़ता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— मान सिंह कश्यप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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