विरह गीत ग़ज़ल

तराने प्रेम के गाकर, सदा तुमको पुकारा है।

न तड़पाओ मुझे माधव, नहीं अब ये गवारा है।

खड़ी हूँ ध्यान में कब से, दिवानी रो बुलाती है,

*चले आओ सखा माधव, तुम्हारी याद आती है।।*



हुई है अधखिली राधा, इश्क का रोग तड़पाता।

भरी पलकें ये कहती हैं, नहीं सावन मुझे भाता।

नहीं लगती सुहानी रुत, पुरानी रुत सुहाती है,

*चले आओ सखा माधव, तुम्हारी याद आती है।।*



दुखी है चाँद भी अब तो, कहाँ मचले फिजाएँ अब।

विरह की आग में जलती, चकोरी की सदाएँ सब।

टपकते नैन से आँसू, निशानी याद आती है।

*चले आओ सखा माधव, तुम्हारी याद आती है।।*



बुने थे ख़्वाब जो मैंने, सजाए आज भी रहती।

ज़माने की निगाहों से, कहाँ राधा छुपी रहती।

चुनर ओढ़ी है धानी-सी, कहानी याद आती है,

*चले आओ सखा माधव, तुम्हारी याद आती है।।*

-मानसी मित्तल

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42 मिनट पहले