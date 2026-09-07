विरह गीत ग़ज़ल

तराने प्रेम के गाकर, सदा तुमको पुकारा है।
न तड़पाओ मुझे माधव, नहीं अब ये गवारा है।
खड़ी हूँ ध्यान में कब से, दिवानी रो बुलाती है,
*चले आओ सखा माधव, तुम्हारी याद आती है।।*
हुई है अधखिली राधा, इश्क का रोग तड़पाता।
भरी पलकें ये कहती हैं, नहीं सावन मुझे भाता।
नहीं लगती सुहानी रुत, पुरानी रुत सुहाती है,
*चले आओ सखा माधव, तुम्हारी याद आती है।।*
दुखी है चाँद भी अब तो, कहाँ मचले फिजाएँ अब।
विरह की आग में जलती, चकोरी की सदाएँ सब।
टपकते नैन से आँसू, निशानी याद आती है।
*चले आओ सखा माधव, तुम्हारी याद आती है।।*
बुने थे ख़्वाब जो मैंने, सजाए आज भी रहती।
ज़माने की निगाहों से, कहाँ राधा छुपी रहती।
चुनर ओढ़ी है धानी-सी, कहानी याद आती है,
*चले आओ सखा माधव, तुम्हारी याद आती है।।*
-मानसी मित्तल
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42 मिनट पहले
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