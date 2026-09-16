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मन का सृजन प्रेम के लिए

Manoj Kumar

Manoj Kumar

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                            शाम नील नीरव गगन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंछियों का समूह संवाद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंक्तिबद्ध समांतर उड़ान का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नयनाभिराम सौंदर्य, जब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हृदयांकित हो, मन के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इकतारे को झंकृत कर दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और.......
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तितलियों और फूलों की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंगीनियाँ, अठखेलियाँ करें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मधुर -मद्धिम समीर की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सहभागिता को दरकिनार करें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इक- दूजे के कानों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फुसफुसाती प्रणय -संबोधन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
को देखकर, जब हमारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोमल कर्णद्वार मधुमय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ध्वनियाँ, महसूस करने लगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और....
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पारस- घर्षित, स्वर्ण- सुगंधित
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिनेश- रश्मि जब स्पर्श कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे तन रोम ऊर्जित करे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चंद्रप्रभा का शैतल्य,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटते तारों का उगलता दग्ध किरण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में अभिलाषाओं का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मधुमासी सृजन करे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और.....
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब....
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब हम उस जगदीश्वर का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी मन से धन्यवाद करें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस मन का सृजन उन्होंने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"प्रेम" के लिए किया है।।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
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