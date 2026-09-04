तुम्हें अभी तक पता नहीं है। चमन चमन को रंगाने वाले

ऐ उड़ने वाले गगन के पंछी

दिशा दिशाएं बता रही है

जमीं ही होगी तुम्हारी मंजिल

तुम्हें अभी तक पता नहीं है।



अति अनंत है गगन सीमाएं

तू अपनी पंखों पे न घमंड कर

बिखर जाएंगी अहम के पंखें

तुम्हें अभी तक पता नहीं है।



चमन चमन को रंगाने वाले

सुमन, सुगंधी फैलाने वाले

वजूद अपना बचा न सकते

तुम्हें अभी तक पता नहीं है।



जगत को जीता बना सिकंदर

उमर जवानी में प्राण त्यागा

भुजा की ताकत काम न आया

तुम्हें अभी तक पता नहीं है।



जो अपने दम पर बहुत कमाया

नहीं बनेंगे वो तेरा साया

मिलेगी सबको दो गज की मिट्टी

तुम्हें अभी तक पता नहीं है।

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एक घंटा पहले