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अपने हिस्से का प्यार मांगूं

Manoj Kumar

Manoj Kumar

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                            ना कोई उपहार माँगूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना कोई करार माँगूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भैया मैं तो सिर्फ तुमसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने हिस्से का प्यार माँगूँ!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
थाली में जो सजी हुई है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अक्षत, रोली, पुष्प , दीप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबमें मेरे सपने हैं, कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बनो सदा आकाश प्रदीप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जितनी पीड़ा है तुम्हारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा सा उधार मांगूं!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भैया मैं तो सिर्फ तुमसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने हिस्से का प्यार मांगूं!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब जब तुम्हारी आंखों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहारों का चमन चमके
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब तब मेरे अधरों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुष्प खिले, उपवन महके
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चांद, सितारों से भी बड़ा हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भैया का संसार मांगूं!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भैया मैं तो सिर्फ तुमसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने हिस्से का प्यार मांगूं!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर रहूँ गर मैं तुमसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन पास चले आना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी खुशी के लिए भैया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशियाँ अपनी संग ले आना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना तो हकदार हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर करके मनुहार मांगूं!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भैया मैं तो सिर्फ तुमसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने हिस्से का प्यार मांगूं!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये जो कच्चा धागा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रेशे रेशे में अमृत है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरेक रंग में स्नेह भरा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरेक बंध में प्रीत है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम निभाना मैं निभाऊं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईश्वर से दुलार मांगूं!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भैया मैं तो सिर्फ तुमसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने हिस्से का प्यार मांगूं!!
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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32 मिनट पहले

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