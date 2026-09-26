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ऐ हवाओं!!

Manoj Kumar

Manoj Kumar

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                            ऐ हवाओं! मुझे मत छेड़ो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चल रहा हूँ, चलने दो!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मत रोको! मत घेरो!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गीत जो चली आ रही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी नमी में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घुल घुलकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी सांसों को, छेड़ने दो!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इनकी दिशाएं मत फेरो!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इक तस्वीर सी बन जाती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आंखों के सामने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धुंधली धुंधली क्षितिज पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उड़ते बादलों के मध्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी मतवाली नृत्यांगना की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो, थिरकती है, तुम्हारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सर सर गीतों की ताल में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक चलूँ पथ पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम भी मत रूको
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे भी मत रोको!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस, ऐसा ही चित्र उकेरो!!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
झूम रहें हैं उपवन - उपवन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाच रहीं हैं झाड़ियाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाग- नृत्य करती हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खेतों में धान की पत्तियाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिछी हुई हरियाली झूले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूमि सतह पर सोये -सोये
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अमराई की डाली -डाली पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोयल भी है खोये -खोये
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शीतल सुधा से नहा रहा मन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राह में गीतों की बूंदें बिखेरो!!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐ हवाओं! मत रोको! मत घेरो!!
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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