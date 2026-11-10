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आसान नहीं है पाना पूरा ज्ञान, प्रमाण परखता है खोज व विज्ञान।

Manoj B

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                            कुछ यहाँ है नए धनवान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ बने हैं नव-विद्वान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुश्तैनी अमीर, रहते हैं नर्म,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अकड़ दिखाती है, नई दौलत का गुमान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच्चा ज्ञानी मौन रहे, गहरा रखे ख़याल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शोर ये कहता है, अधूरा है अभी संज्ञान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ कहें कि हम ही सही, बाक़ी सब ग़लत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढूँढते हैं बस वाहवाही, चाहे सच्ची हो या फ़र्ज़ी लत।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आसान नहीं है पाना पूरा ज्ञान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रमाण परखता है खोज व विज्ञान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सतह पे तैरने वाले क्या समझें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तपकर ही बनता है कोई इंसान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सड़क किनारे पढ़कर बने हैं जो महान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
'फ़क़ीर' कहे, सुनो कभी उनका भी व्याख्यान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— मनोज भटकर
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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52 मिनट पहले

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