मुझे गाँव में रहने दो

बना बीज अंकुरित हुआ,

पौधा बन लहराने दो,

आगे भी में फल दूंगा,

मेरे गांव में रहने दो l (1)



पुरखों की यह भूमि मेरी,

कई पीढ़ी से सींची है,

आती है खुसबू उनकी इसमें,

मुझको भी जी लेने दो l (2)



इस माटी से बना हुआ में,

इसमें मेरी शान है,

जान बसी है इसमें मेरी,

इसमें मुझको रहने दो l (3)



जीव जंतु और खेत खलिहान,

मेरे मित्र अटूट सामान,

दिन दो - चार बचा है जीवन,

खुशी - खुशी यो जीने दो l (4)



माटी नहीं ये जीवन मेरा,

कई पीढ़ी की शान है,

कुछ पलों का मेहमान जग में,

मुझको यहाँ तुम रहने दो l (5)



हुई बरखा, उठि खुशबु थी,

मेरी रगों में दौड़ रही,

खुला आकाश और शुद्ध हवा में,

मुझको तुम जी लेने दो l (6)



माँ बाप का प्यार इसी में,

सारे जग का लाड इसी में,

स्वर्गो सी सुंदरता इसी में,

मुझको संग इसके रहने दो l (7)



यादें इसी से बातें इसी से,

बड़ी - बड़ी चाहते इसी से,

वंशो की उम्मीद इसी से,

अनगिनत है ख्वाब इसी से l (8)



भाई चारे प्यार से,

मिल जुलकर रहने दो,

शान शौकत बड़ी पुरानी,

उसकी कहानी कहने दो l (9)



नहीं चाहिए दौलत शोहरत,

गज दो गज में रह लूंगा,

मत भेजो मुझे वृद्धा आश्रम,

बचा समय यहाँ सह लूंगा l (10)

-मनोहर सिंह जामलिया

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51 मिनट पहले