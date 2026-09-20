भारतीय सेना थी

मुसीबत में फसी, हाथ हिलाती हर औरत बहना थी,

देवदूत बनकर पहुंची, वह भारतीय सेना थी l



कोई मुसीबत देश पर आये, हर विपदा वह मेरी थी,

यह हर दम कहने वाली, केवल भारतीय सेना थी l



सब को संभाला और बचाया, हर दम चौकस रहती थी,

पत्थर मार को भी गले लगाती, वह भारतीय सेना थी l



बाड़ भूकम्प चाहे जंग हो, सीना ताने रहती थी,

अपना सर्वस्व त्यागने वाली, केवल भारतीय सेना थी l



ऊँच - नीच व भेद-भाव को, नहीं कभी वह रखती थी,

रोग द्वेष को भी सहने वाली, केवल भारतीय सेना थी l



हर राष्ट्र पीड़ा को, स्व पीड़ा वह कहती थी,

निःस्वार्थ सेवा के लिए खड़ी, केवल भारतीय सेना थी l

- मनोहर सिंह जामलिया

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एक घंटा पहले