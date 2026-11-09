दुसरो के दुःख दर्द को समझ पाता हूँ,
दूसरों की भावना की कद्र करता जाता हूँ,
अपना सब सुख छोड़ दौड़ जाता हूँ,
क्योकि में डाक्टर कहलाता हूँ l
ईश्वर ने मुझे मौका दिया सेवा का,
इंतजार या आगे का समय नहीं,
तभी तो में सबकी सेवा में खो जाता हूँ,
क्योकि में डाक्टर कहलाता हूँ l
जीवन में सुख का मौका कहा,
सब सुविधा भूल जाता हूँ,
दूसरे का दर्द देख दौड़ जाता हूँ,
क्योकि में डाक्टर कहलाता हूँ l
मरीज का आगमन देख,
कई परिवारों का दर्द नजर आता है,
यह सोंच मुँह का निवाला छोड़ दौड़ जाता हूँ,
क्योकि में डाक्टर कहलाता हूँ l
लिंग मानव का भेद नहीं कर पाता हूँ,
केवल और केवल दर्द ही समझ पता हूँ,
यह कब अच्छा होगा यही सोच पाता हूँ,
क्योकि में डाक्टर कहलाता हूँ l
क्या लाभ क्या लोभ है,
क्या निश्चित कार्यक्रम है,
कभी उस तक नहीं पहुँच पाता हूँ,
क्योकि में डाक्टर कहलाता हूँ l
पद पुरस्कार की सोंच कहा मुझमें,
जो मिले उसी में खुश हो जाता हूँ,
हर कोई आने वाला मरीज है,
बस यही समझ पाता हूँ l
क्योकि में डाक्टर कहलाता हूँ l
- मनोहर सिंह जामलिया
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एक घंटा पहले
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