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पद पुरस्कार की सोंच कहा मुझमें,

Manohar singh

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                            दुसरो के दुःख दर्द को समझ पाता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों की भावना की कद्र करता जाता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना सब सुख छोड़ दौड़ जाता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योकि में डाक्टर कहलाता हूँ l
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईश्वर ने मुझे मौका दिया सेवा का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंतजार या आगे का समय नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी तो में सबकी सेवा में खो जाता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योकि में डाक्टर कहलाता हूँ l
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन में सुख का मौका कहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब सुविधा भूल जाता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरे का दर्द देख दौड़ जाता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योकि में डाक्टर कहलाता हूँ l
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मरीज का आगमन देख,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कई परिवारों का दर्द नजर आता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह सोंच मुँह का निवाला छोड़ दौड़ जाता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योकि में डाक्टर कहलाता हूँ l
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लिंग मानव का भेद नहीं कर पाता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल और केवल दर्द ही समझ पता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह कब अच्छा होगा यही सोच पाता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योकि में डाक्टर कहलाता हूँ l
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या लाभ क्या लोभ है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या निश्चित कार्यक्रम है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी उस तक नहीं पहुँच पाता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योकि में डाक्टर कहलाता हूँ l
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पद पुरस्कार की सोंच कहा मुझमें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मिले उसी में खुश हो जाता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर कोई आने वाला मरीज है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस यही समझ पाता हूँ l
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योकि में डाक्टर कहलाता हूँ l
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- मनोहर सिंह जामलिया
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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