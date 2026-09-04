लुट रहा हो घर तो आकर देखिए
दूर से मत मुस्कुरा कर देखिए।
ईमानदारी में सुने हैं नुक़्स लाखों
एक बारी आज़मा कर देखिए।
मतलबी मुस्कान में खंजर छुपे हैं
मतलबी के पास जाकर देखिए।
प्यार करना या जताना है अलग
प्यार में सब कुछ लुटाकर देखिए।
चार लोगों में मिलेंगे आठ शत्रु
सिर्फ़ उनको सच बताकर देखिए।
पत्थर भी हो जाएगा बस रेत सा
उसको लगातार सताकर देखिए।
है 'दुआ' में क्या असर तासीर बाक़ी
एक बार गले तो लगाकर देखिए।
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49 मिनट पहले
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