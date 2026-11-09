कहीं आत्माएं तो नहीं बन गए।

न हम जलते

न हम कटते

न हम गलते

न हम सूखते।



न टाले टलते

स्वछंद विचरते

खिलखिला खिलते

दिन दिन निखरते।



सच सच बताएं

आदमी हैं हम

कहीं आत्माएं तो नहीं बन गए।

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले