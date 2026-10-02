कोलाहल की कोई न सुनता

लफ्ज़ों में एक होड़ मची है

एक दूजे की सुनेगा कौन



कोलाहल की कोई न सुनता

खामोशी की सुनेगा कौन



सब्र का बाँध टूट गया है

यकीन के भरोसे रहे कौन।

-मं शर्मा

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एक घंटा पहले