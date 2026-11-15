फल फूल और छाया चाहिए

फल फूल और छाया चाहिए

भोजन हवा और ईंधन चाहिए

मत व्यर्थ में अब समय गंवाओ

जीवन चाहिए तो वृक्ष लगाओ।

-मं शर्मा

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एक घंटा पहले