तुमसे मिल कर

अंजान थे

तो सुकून था

सब जान कर

हलकान हुए



दूर थे

तो करीब थे

मिल कर

रकीब हुए



मौन थे

तो गज़ल थे

बखान कर

दीवान हुए।

-मं शर्मा

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एक घंटा पहले