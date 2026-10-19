ठहरे आँसू

बह जाने दे मत रोक पलकों पे आँसू

भिगो देंगे ख्वाबों को ये ठहरे हुए आँसू।

-मं शर्मा

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48 मिनट पहले