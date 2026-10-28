तसव्वुर

जी भर के जीना था

हो ना सका

इतनी जल्दी जी भरेगा

तसव्वुर में न था।

-मं शर्मा

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एक घंटा पहले