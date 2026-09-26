तहरीरें

तस्वीरें कैसी भी बना दे

तकदीरें तो बेहतर दिया कर

तकदीरें कैसी भी लिख दे

तहरीरें तो सुंदर गढ़ा कर ।

-मं शर्मा

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले