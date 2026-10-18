जीवन में प्राण फूंकते हैं

रात्रि के निर्गमन से

प्रभात के आगमन से

रात और दिन बदलते हैं

जीवन में प्राण फूंकते हैं।

-मं शर्मा

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50 मिनट पहले