मौत पर दाँव

निंदाओं से सब ज़िदा हैं

चिंताओं से बचेगा कौन

खुद को अच्छा कहलाने को

मौत पर दाँव लगाए कौन।

-मं शर्मा

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एक घंटा पहले