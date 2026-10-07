महकते पल

कभी मैले कभी उजले से

ममता भरे माँ के आँचल से

उन पलों की महक आती है

सुनहरे बचपन की यादों से ।

-मं शर्मा

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

52 मिनट पहले