अधूरी कल्पनाओं पे जिंदा

जर्जर नींव पर खड़ा

एक जर्जर मकान हूँ

अधूरी कल्पनाओं पे जिंदा

एक अधूरा इंसान हूँ ।

-मं शर्मा

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एक घंटा पहले