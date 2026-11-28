एक सुबह आती तो थी लेकिन इतनी उदास न थी ।

अलसायी सी आँखों में

एक अधूरी आस लिए

हर रात के जाने के बाद

एक सुबह आती तो थी

लेकिन इतनी उदास न थी ।

-मं शर्मा

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