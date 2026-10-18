ढह जाएगी हर इमारत

नींद आधी मौत है

मौत मुकम्मल नींद

ढह जाएगी हर इमारत

हो कितनी गहरी नींव।

-मं शर्मा

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50 मिनट पहले