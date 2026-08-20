फिर मिलेंगे

जिसको देखा न मिलना हुआ कभी

उस खुदा से दुआओं का राबता रहा



पास बिठाया ना कभी भुलाया उसने

दुआओं में फिर मिलने का वास्ता रहा।

-मं शर्मा

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27 मिनट पहले