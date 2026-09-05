एक पल उसपे ऐतबार तो कर।

कुछ पल खुद पे खर्च तो कर

यूँ पल पल का हिसाब न कर

पल भर में बदल जाते हैं नसीबे

एक पल उसपे ऐतबार तो कर।

-मं शर्मा

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51 मिनट पहले