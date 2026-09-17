दूर फलक

उछल कर छू तो लूँ फलक को

पाँवों तले ज़मीं न खिसक जाए।

-मं शर्मा

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

49 मिनट पहले