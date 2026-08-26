सृजन का दायित्व यूँही नहीं

जब उससे न हो सका

उसने स्त्री को चुना

सृजन का दायित्व यूँही नहीं

उसके सिर पर मढ़ा ।

-मं शर्मा

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एक घंटा पहले