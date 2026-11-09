निर्मल मन और निर्मल काया

निर्मल मन और निर्मल काया

सिर पर रहे अपनों का साया

वांछित नहीं है धनधान्य माया

मैं तो चाहूँ प्रभू तेरी छत्र-छाया।

-मं शर्मा

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एक घंटा पहले