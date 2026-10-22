बेचैनिया

जब से पड़ी नज़र शहर की

गाँव की रौनक छिन गई है

यूँ ही नहीं ये गलियाँ सूनी

अकेलेपन से बेचैनी जन्मी है।

-मं शर्मा

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3 घंटे पहले