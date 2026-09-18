बे-वजह

गुलशन है तो क्या ग़म है

बहारों की आमद हो न हो



फलक पर रहने दो चाँद को

ज़मी को दूर से दीदार हो



जो भी मिला क्या कम है

बे-वजह मलाल भी क्यों हो ।

-मं शर्मा

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले