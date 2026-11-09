तबाह कर देता है

हद से गुज़रा तो

होश खो देता है

अत्यधिक जोश

तबाह कर देता है



सुलझते नहीं है

मसले जोश में

बन जाती है बात

बात ही बात में।

-मं शर्मा

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एक घंटा पहले