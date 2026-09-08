अर्थ -व्यवसाय

नित नए नए शब्द गढ़ता रह गया

संदर्भ किसी ने समझा ही नहीं

अर्थ व्यवसाय में लिप्त सर्वजन

शिक्षा का मोल कोई समझा नहीं।

-मं शर्मा

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40 मिनट पहले