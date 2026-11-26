अहम की दीवार

खामोशी बोलती है

जुबां नहीं खोलती

तकरार नहीं है

बस बात नहीं होती



तन्हाई की संगत है

अब नहीं खलती

अहम की दीवार है

बस दरार नहीं होती।

-मं शर्मा

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16 मिनट पहले