चोट खाई तो टूटकर बिखर जाएगा

इतना ऊँचा भी न कर कद अहम का

चोट खाई तो टूटकर बिखर जाएगा



इतराया न कर खुद को अंबर समझकर

औंधे मुँह गिरा तो धरा पे आ जाएगा।

-मं शर्मा

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एक घंटा पहले