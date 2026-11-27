जल अर्पण कर रही माधुरी ।

सूरज की आँखे अधखुली

खिलने को आतुर पंखुड़ी

भर भर कर अपनी अंजुरी

जल अर्पण कर रही माधुरी ।

-मं शर्मा रज़ा

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

34 minutes ago