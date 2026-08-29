जब खेल ही अभिप्राय हो।

हार जीत का प्रश्न क्या

जब खेलना उद्देश्य हो

जीत हार तो पड़ाव हैं

जब खेल ही अभिप्राय हो।

-मं शर्मा

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले