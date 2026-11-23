क्या आज भी आज़ाद है।

हकीकत को जीती थी

सच को बखानती थी

बंदिशें नहीं मानती थी

पहले कलम आज़ाद थी



सत्य से आँख मीचती

झूठ को परोसती है

बिक चुकी जो कलम

क्या आज भी आज़ाद है।

-मं शर्मा

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एक घंटा पहले