आवारा

शाख से जब तक जुड़े थे

बड़ीतहजीब से शोभते थे

टूट कर जब से गिरे

आवारा से हो गये थे।

-मं शर्मा

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37 मिनट पहले