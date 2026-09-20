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जब तुम सामने आए प्रेम गीत

Manju Dushyant

Manju Dushyant

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                            जब तुम सामने आए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विरह की सूखी नदी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अचानक सावन उतर आया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम आए तो मेरे भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अधूरा गीत मुस्काया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बरसों से बंद पड़ी थीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की वीणा की तानें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने छेड़ा मौन का तार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाग उठीं सोई पहचानें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे मरुभूमि की छाती पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहली बूँद ने स्वर पाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम आए तो मेरे भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अधूरा गीत मुस्काया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी आँखों में ठहरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई अनकहा निमंत्रण,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी पलकों पर काँपा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सदियों का संचित स्पंदन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो नदियाँ थीं मौन खड़ीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीच न कोई घाट रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दृष्टि मिली तो लगा अचानक—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारा अंतर पाट रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने मेरा नाम लिया तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे शंख बजे अंतर में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे बंद कली खुल जाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सावन की पहली लहर में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी साँसों की देहरी पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारा मौसम आया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विरह की सूखी नदी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अचानक सावन उतर आया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो शब्द अधर तक आकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वर्षों से लौट गए थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज तुम्हारी एक दृष्टि में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब अर्थ नए हो गए थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन हमारा बोल उठा था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिन भाषा, बिन वाणी के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे दीपक पहचान ले लौ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही दीवाने की।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम पास खड़े थे—इतने पास,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी कितना संकोच था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्पर्श से पहले धड़कनों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अदृश्य-सा लोच था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे दो तट वर्षों बाद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल के सम्मुख आए हों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे बिछुड़े हुए परिंदे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने नभ को पाए हों।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने आँखें उठाकर देखा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुममें अपना कल था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने मेरी चुप्पी पढ़ ली—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसमें पूरा जीवन था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक मिलन ने कितने जन्मों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
का संशय हर लिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूने मन के आँगन ने फिर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का स्वर भर लिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब न कोई प्रश्न बचा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न उत्तर की चाह रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुममें मिलकर मेरी अपनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझसे ही पहचान हुई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम हमारे बीच नहीं था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम दोनों में बहता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे मिट्टी में गंध छिपी हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे बीज में वन रहता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज मिलन की इस बेला में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इतना स्वीकार करो—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी मौन प्रतीक्षाओं को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुकून भरा अभिराम दे दो।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- मंजू यादव
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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