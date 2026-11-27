बीते दिनों को समेटकर मैं संस्मरण लिखने बैठ गई।।

आजकल घर के कामों में ही दिन यूँ गुजर जाता है,

थका हुआ तन और मन थोड़ा विश्राम चाहता है।

कभी सोचती हूँ, कुछ पल अपने लिए भी जी लूँ,

थोड़ी देर सुकून से बैठकर खुद को नई ऊर्जा से भर लूँ।।



कभी मन में सपनों की नई उम्मीदें जगती हैं,

कुछ कर गुजरने की चाह हर पल बढ़ती है।

कभी खुले गगन में पंछी बन उड़ने को जी चाहता है,

कभी अपने सपनों को सजाने का मन करता है।।



अक्सर मेरे मन में अनगिनत सवाल उठते हैं,

हर सवाल से नए- नए ख्याल जन्म लेते हैं।

नई कल्पनाएँ मेरे मन में आकार पाती हैं,

अनकही इच्छाएँ शब्दों में ढल जाती हैं।।



कई दिनों बाद आज मैंने फिर कलम उठाई है,

मन के भावों को शब्दों में सजाने की चाहत जागी है।

आज बहुत देर तक मैं खुद से संवाद करती रही,

अपने ही भीतर छिपे सपनों को मैं पढ़ती रही।।



कई दिनों बाद कविता लिखने का विचार आया,

गीतों ने भी आकर मन को खूब लुभाया।

कभी मैं कहानी के पात्रों में खोने लगती,

कभी संस्मरण के पन्नों में खुद को खोजने लगती।।



सोचते- सोचते आखिर मुझे एक राह मिल गई,

मन की उलझी हुई गाँठ जैसे खुल गई।

अपने मन के भावों को नई दिशा मिल गई,

बीते दिनों को समेटकर मैं संस्मरण लिखने बैठ गई।।

- मंजू बोहरा बिष्ट



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एक घंटा पहले