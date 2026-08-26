एक मतला और एक शेर

लोग जब भी तेरे विपरीत गवाही देंगे;

बन के साया तेरे हम साथ दिखाई देंगे।



आपको खलने नहीं देंगे कमी भाई की;

वास्ते राखी के हम अपनी कलाई देंगे।

- मनीष 'मोहक'

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52 मिनट पहले