काम मेरे काम आया

कागज-कलम, लफ्ज़-जज़्बात,

सजाकर काम को बनाया l

तन- मन, प्रेम- लगन,

सब काम में लगाया l

मैं दूसरों के, और काम मेरे काम आया ....

दिन- रात, महीने- साल,

खुद को काम में हराया l

घर- परिवार, दोस्त- यार,

को काम के पीछे भुलाया l

मैं दूसरों के, और काम मेरे काम आया ....

सुख- चैन, शाम-आराम,

काम करते करते डुबाया l

जागा- सोया, खोया- रोया,

काम में ही दिल जलाया l

मैं दूसरों के, और काम मेरे काम आया ....

रुपया -पैसा, शान- शौकत,

काम से ही कमाया l

जीवन-मृत्यु, शांति- मुक्ति,

काम में ही पाया l

मैं दूसरों के, और काम मेरे काम आया ....

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एक घंटा पहले