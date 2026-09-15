सबसे बड़ी ताकत हैं:......

साहस और आत्मविश्वास से

बढ़कर कुछ भी नहीं

साहस और आत्मविश्वास ही

सबसे बड़ी ताकत हैं।।

-ममता तिवारी

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एक घंटा पहले