इसी राह पर फूल भी खिलेंगे।।

सच्चाई और अच्छाई की

राह पर कांटे तो बहुत मिलेंगे।

लेकिन दिलचस्प बात

यह है कि आगे चलकर,

इसी राह पर फूल भी खिलेंगे।।



-ममता तिवारी

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एक घंटा पहले